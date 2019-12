Levern. Wenn der beschauliche Ort Levern zum Weihnachtsmarkt in den historischen Ortskern rund um die Stiftskirche einlädt, besteht kein Zweifel mehr daran, dass die Weihnachtszeit eingeläutet werden kann. Es erstrahlen tausende Lichter auf dem Stiftshügel. Kaum schreiten die Besucher durch den prachtvollen Weihnachtsbogen, tauchen sie ein in eine Welt mit dem Flair des Weihnachtszaubers.

Einmal mehr stand das zweite Adventswochenende im Zeichen von Lichterglanz, Kunsthandwerk sowie weihnachtlichen Leckereien in fester und flüssiger Form. Unzählige Besucher tauchten in das weihnachtliche Ambiente der jüngsten Auflage des Leverner Weihnachtsmarktes ein.



Die Holzbuden mit feinem weihnachtlichen und ganzjährigen Kunsthandwerk, musikalische Darbietungen und allerlei Aktionen für große und kleine Besucher sprachen alle Gäste an. „Dieser traumhafte Weihnachtsmarkt ist ein richtiges Juwel und der wohl schönste weit und breit“, lobte Johanna Klausing aus der Nähe von Osnabrück, die mit einer Truppe gut gelaunter Mädels auf dem Markt unterwegs war.

Krippenspiel und Turmbesteigung

Im Gotteshaus gab es Weihnachtslieder und Krippenspiel der Grundschulkinder, zudem konnte der Turm besichtigt werden. Auf dem Kirchplatz sorgte die Line-Dance-Truppe aus Oppendorf mit Christmas Dance für Kurzweil, und die Dorfmusikanten sowie der Nachtwächter gestalteten die Wartezeit auf den Nikolaus, der mit Pferdekutsche und vielen Geschenken den Kirchplatz erreichte.

Eine Verschnaufpause boten das Café im Heimathaus mit selbstgebackenen Plätzchen und der Ausstellung um historische Kochbücher. Aber auch in vielen anderen der historischen Fachwerkhäusern gab es weihnachtliche Leckereien sowie Heißes und Kaltes mit und ohne Alkohol. Und im Pickertzelt herrscht sowieso Hochkonjunktur. Der Weihnachtsmarkt klang an beiden Tagen mit Konzerten in der Stiftskirche mit dem Kirchenchor, dem Posaunenchor und der Kirchenband Return aus.