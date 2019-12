Wehrendorf. Die Wetterprognose zur 37. Auflage der Traditionsveranstaltung "Weihnachtsmarkt" auf dem Gelände der Wehrendorfer Schule und des Kindergartens sah nicht gerade vielversprechend aus. Aber es kam deutlich besser als befürchtet. Regen und die Windböen hielten sich auf dem geschützten Schulhof in akzeptablen Grenzen.

So gesehen haben alle Weihnachtsmarktorganisatoren im Altkreis am Samstag eine Menge Glück gehabt. So konnte die Wehrendorfer Veranstaltung durch Ortsbürgermeister Torsten Bühning und in Vertretung von Gemeindebürgermeister Timo Natemeyer durch Bad Essens Ortsbürgermeister Jens Strebe eröffnet werden. Der Markt wird von einheimischen Clubs, Ortsrat, Vereinen und Bürgern selbst gestaltet. Da bleibt jeder erwirtschaftete Überschuss im Ort – das ist versprochen und Tradition. So manche Arbeitsstunde im Vorfeld und beim Abbau der Buden wird von der Gemeinschaft für den guten Zweck geleistet.

Kein Weihnachtsmarkt ohne Bühnenprogramm. Dafür garantieren Vorführungen von Schule und Kindergarten. Glühwein, Kakao mit und ohne Schuss, Waffeln und natürlich Pommes und Bratwurst sind nur ein paar Zutaten, die für den kulinarischen Budenzauber sorgen.



Bühne frei

Und dann war die Bühne frei für Aufführungen von Kinder- und Grundschulkindern. Beide Gruppen traten auch gemeinsam auf, da sprang sogleich der Funke über. Besonders die Tanz AG aus der Schülergruppe ließ selbst die steinerne Bühne beben. Eltern, Geschwister und natürlich Omas und Opas bedachten die Aufführungen mit viel Applaus.

Gemischter Chor fehlt

Weihnachtliche Stimmung verbreitete dann der Posaunenchor der St.-Nikolai-Gemeinde Bad Essen unter Leitung von Martin Stindt. Erfreulich: die vielen jungen Mitspieler. Auf den jahrelangen Programmpunkt Gemischter Chor Wehrendorf musste der Weihnachtsmarkt allerdings nun erstmals verzichten. Wie vom Vorsitzenden Hartwig Krämer schon auf dem Weihnachtsmarkt 2018 angekündigt, hat sich der Chor mangels Sängerinnen und Sänger aufgelöst.

Das Warten auf den Nikolaus war dann kein Problem, denn Langeweile konnte Dank der Buden der Wehrendorfer Dorfgemeinschaft nicht aufkommen. Und wer sich aufwärmen wollte in Begleitung von Kaffeeduft und selbstgebackenem Kuchen, der fand im Dorfgemeinschaftsraum die entsprechende Gemütlichkeit. Dienstbare Geister hatten alles vorbereitet.

Karussell aus Fürstenau geholt

Kein Wehrendorfer Weihnachtsmarkt, bei dem es nicht rund geht. Es ist (selbstverständlich) nicht die Glühweinbude der Feuerwehr gemeint, sondern das Kinderkarussell. Dieses wird vom Angelclub extra aus Fürstenau geholt, wo der dortige Kolpingverein regelmäßig diese Attraktion zur Verfügung stellt. Da konnte bis zum Abwinken im Kreis gefahren werden – und das völlig umsonst.

Lohn der Aufregung

„Er kommt“. verkündete Moderator Hermann Beeck über die Lautsprecher. Gemeint war natürlich der Nikolaus (Ralf Öttinger), der vom Berge kommend die Wehrendorfer nicht übersehen kann. Natürlich hatte er auch wieder ein Buch mit, wo die „Zwischenfälle“ der Zöglinge vermerkt sind. Das konnte aber mit Gedichten und oder Gesang problemlos ausgebügelt werden. Der Lohn der Aufregung wurde vom Nikolaus und seinen Helfern in Form einer Tüte mit Süßigkeiten belohnt.