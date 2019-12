Spendenübergabe mit (von links) Helmut Schnitker, Günter Harmeyer, Hermann Pannenborg, Josef Hoffschröer, Christa und Martin Göckemeyer, Rainer Ellermann und Rita Fahrenkamp. Foto: Eckhard Grönemeyer

Wittlage. Eine Geldspende über 2000 Euro überreichte bei der „Wittlager Mahlzeit“ Martin Göckemeyer als Geschäftsführer der gleichnamigen Metallbau GmbH in Ostercappeln an den DRK-Kreisvorsitzenden Rainer Ellermann. An diesem Tag war die „Wittlager Mahlzeit“ wiederum gut besucht; es wurden gut 150 Essen ausgegeben. Diesmal gab es deftigen Grünkohleintopf mit reichlich Fleischeinlage.