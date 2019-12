Bad Essen. Gut besucht war die weihnachtliche Seniorenfeier im Begegnungsraum des DRK-Sozialzentrums in Wittlage. Nach einer gemeinsamen Kaffeetafel gab es ein unterhaltsames abwechslungsreiches Programm mit einer kleinen Inklusions-Zirkusvorführung sowie mit musikalischer Unterhaltung durch den gemischten Chor Rabber.

Pastorin Monika Stallmann trug zwei besinnliche Geschichten vor. Da gab der ergraute Vater vor, sich von seiner Ehefrau nach vielen Jahrzehnten trennen zu wollen. Entsetzen bei den Kindern, schnell greift der Plan, die Eltern davon abzubringen - doch war alles nur eine LIst der Eltern, um die weit entfernt wohnenden Kinder nach Hause zu locken.



Angela Hölscher aus Büscherheide führte mit ihrem Sohn Tom, der an einem geistigen Handycap leidet, eine kleine Zirkusschau vor. Es ging um eine Reise in die USA, wobei der noch junge Akteur Tom allerlei Verwandlungen durchmachte und der schnell die Herzen der Zuschauer gewann.Das Zirkusprojekt Maluna Kunterbunt widmet sich übrigens in Büscherheide und Börninghausen intensiv der Inklusion, und zwar generationenübergreifend.

Die erst zehn Jahre alte Sina Gennat trug als Solistin ohne Mikrophon bekannte und weniger bekannte Lieder vor. Höhepunkt war der Evergreen-Song „We are the world“ auf Deutsch und Englisch gesungen. Bei einigen Liedern wurde sie von ihrer fünfjährigen Schwester Mia im Duo unterstützt. Die Wittlager Senioren waren sehr angetan von dieser umfangreichen Gesangsdarbietung und spendeten lebhaften Beifall. Ortsbürgermeister Frank Bornhorst bedachte alle Akteure mit Weihnachtssternen und Süßigkeiten. Zum Abschluss sang der Gemischte Chor Rabber unter Leitung von Johannes Weber, nicht ohne ein bisschen Eigenwerbung zu machen: Denn der Chor braucht noch weitere Mitglieder.

Ortsbürgermeister Frank Bornhorst hatte zu Beginn noch alle Gäste willkommen geheißen; sein Dank galt dem Vorbereitungsteam, das den Begegnungsraum festlich dekoriert und den Weihnachtsbaum geschmückt hatte, aber auch dem DRK-Küchenteam, dass den Kaffee gekocht und den Abwasch übernommen hatte. Der Ortsbürgermeister lud zudem alle zum Wittlager Burgweihnachtsmarkt ein, der erstmals überhaupt am 14. und 15. Dezember auf dem Burggelände stattfinden wird.