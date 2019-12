Barkhausen. Die Freiwillige Feuerwehr Barkhausen richtet 2021 – im Jahr ihres 125-jährigen Bestehens – das Gemeindefeuerwehrfest aus. Weil im Zuge dieser Veranstaltung einige Kosten entstehen, ist im November ein Förderverein gegründet worden.

„Eine Spende an eine Freiwillige Feuerwehr direkt ist nicht möglich, an einen Förderverein aber schon. Mit dem Geld wird also die Feuerwehrarbeit vor Ort unterstützt. Anlass der Gründung sind die Vorbereitungen auf das Gemeindefeuerwehrfest in zwei Jahren“, erläutert Kassenwart Heinrich Mackensen.

Jens Klausjürgens hat das Amt des 1. Vorsitzenden übernommen, 2. Vorsitzender ist Uwe Sandmann. Weitere Gründungsmitglieder sind Iris Mackensen (Schriftführerin), Detlef Grothaus, Uwe Klausjürgens, Ernst Kaase, Mario Conti und Ivo Neuber.

Ausstattung und Ausrüstung

Der Förderverein wird natürlich auch nach dem Fest bestehen bleiben. Spenden können zum Beispiel für die Ausstattung, die Ausrüstung oder für die Räume des Feuerwehrhauses und vieles mehr verwendet werden. Auch das Geld, das die 28 Mitglieder durch das Einsammeln der Weihnachtsbäume und durch das Osterfeuer einnehmen, wird auf das Spendenkonto des Fördervereins eingezahlt. Andere Freiwillige Feuerwehren aus dem Wittlager Land sind ähnlich aufgestellt.

Spenden können auf das Konto "Förderverein der freiwilligen Feuerwehr Barkhausen" eingezahlt werden: Förderverein der freiwilligen Feuerwehr Barkhausen. „Wir freuen uns auch über Spenden aus anderen Ortschaften, denn das Gemeindefeuerwehrfest ist ein Ereignis für die gesamte Region und nicht auf Barkhausen beschränkt“, teilt der Förderverein mit. Auf Wunsch werde auch eine Spendenquittung ausgestellt.