Wittlage. Das Heuerhaus auf dem Gelände der Burg Wittlage wartet in der Adventszeit mit einer besonderen Aktion auf: Seit Sonntag wird in dem Burgcafé ein Wunschbaum stehen. Geschmückt wird die Tanne mit den Wünschen der Kinder aus den Wohngruppen der Dialog gGmbH.

Jede der neun Wohngruppen hat einen anderen Weihnachtsbaumschmuck gebastelt. Mehr als 60 Sterne, Engel, Herzen, Tannenbäume, Schneeflocken, Christbaumkugeln, Sternschnuppen und Nikoläuse sind mit dem Wunsch eines Kindes versehen worden. Der Wert der Geschenke liegt in etwa zwischen 8 und 15 Euro.

Über Dialog laufen neun Wohngruppen: Wimmer, Heithöfen, Burg Wittlage (war vorher Ellerbeck), Wittlage Mädchen, Wittlage Jungen, Wittlage Fachwerkhaus (für die jüngsten Kinder), Eielstedt (Maschweg), Schledehausen und seit Beginn des Jahres auch in Rahden.

Im Heuerhaus wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Liste geführt, hier werden die Wunscherfüller dokumentiert. Die Angabe einer Telefonnummer oder einer Mailadresse ist dabei notwendig, um sicherstellen beziehungsweise. nachfragen zu können, ob der mitgenommene Wunsch noch erfüllt werden kann, falls die Zeit knapp werden sollte.

Etwas Gutes tun

Seit Sonntag kann dann jede und jeder, der etwas Gutes tun möchte, einen Wunsch vom Baum abnehmen. Die Geschenke sollen bis spätestens Freitag, 20. Dezember, abgegeben werden. Entweder zu den Öffnungszeiten des Cafés im Heuerhaus, also samstags und sonntags zwischen 13 und 18 Uhr. Alternativ werden die Geschenke auch im Haus Sonnenwinkel auf dem Essenerberg (Meller Straße 3) oder in der Verwaltung des Verbunds sozialer Dienste in Bohmte (Bürgermeister-Otto-Knapp-Straße 45), jeweils zwischen 8 und 16.30 Uhr, angenommen.

Die Übergabe erfolgt am 22. Dezember, am Ende einer internen Weihnachtsfeier aller Dialog-Wohngruppen auf dem Gelände der Burg Wittlage. Bei Fragen können sich Interessierte an Lars Herrmann unter Tel. 05472 4043725 wenden