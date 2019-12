Geradeaus läuft der Verkehr wieder seit Montagmittag in Wehrendorf. Der direkte Weg Richtung Leckermühle beziehungsweise Bad Essen ist frei. Foto;: Rainer Westendorf

Wehrendorf. Endspurt auf der Baustelle in Wehrendorf. Die Ortsdurchfahrt in Richtung Leckermühle sowie in Richtung Bad Essen ist seit dem Montagmittag wieder frei - und damit auch die Fahrt von Osnabrück in Richtung Minden ohne Umleitung möglich. Die Straße Richtung Bohmte ist allerdings noch gesperrt.