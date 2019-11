Ein Raum in Bad Essen für eine kleine Auszeit CC-Editor öffnen

Die Gruppe nach der Aktion im Hünnefelder Totenhaus in Bad Essen. Foto: Stefan Gelhot

Bad Essen. Weihnachtszeit in den Städten ist oft glitzernd, geschäftig, laut, blinkend, voller Eindrücke, Eile, Unruhe – die spontane Idee der Tourist-Info war ein Ort der Besinnung im Hünnefelder Totenhaus am Kirchplatz in Bad Essen, ein Raum für eine kleine Auszeit.