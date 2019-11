Bad Essen. Wenn die "Smokin' Socks" aus Wimmer, also die "qualmenden Socken", zur großen Line-Dance-Party einladen, dann ist ihnen die Aufmerksamkeit der Westerntänzer aus den Regionen Osnabrück und NRW garantiert: 21 Vereine kamen jetzt zu der Line-Dance-Party nach Brockhausen, die im kommenden Jahr allerdings ihren Standort wird wechseln müssen.

Alle guten Dinge sind drei: Bereits zum dritten Mal hatte "Smokin`Socks", eine Unterabteilung des Vereins "Wimmer Schule", jetzt zum Tanzabend ins Gasthaus Tönsmeyer nach Brockhausen geladen, wo ihnen der Wirt den Saal erneut kostenlos zur Verfügung stellte. Doch sollte es diesmal das letzte Treffen der Line-Dancer aus dem Wittlager Land werden: Denn wegen Geschäftsaufgabe wird das Gasthaus ab dem kommenden Jahr nicht mehr betrieben. Ist damit die Tanzparty am Ende?

Keinesfalls: Wie die Line-Dancer im Gespräch mit unserer Redaktion sagten, sind sie derzeit emsig auf der Suche nach einer neuen Lokalität. Denn es soll auf jeden Fall weiter getanzt werden, wie sie versichern. Immerhin gab es zur diesjährigen Tanzparty sogar ein neues Logo aus Holz, das der Line-Dancer Dieter von den Westerntänzern aus Schweicheln gestaltet hatte - und weil man in der Tanz-Szene generell per Du ist, sind Nachnamen hier nicht so gefragt.

Die Mitglieder der teilnehmenden 21 Vereine hatten auf dem Tanzparkett sichtlich viel Spaß. Der harte Kern des "Country Club Isenstedt" war mit rund 20 Personen aus dem Kreis Minden-Lübbecke angereist und zeigte neben spektakulären Tanzeinlagen auch Flagge und Bein. Und wie Angela Labudde und Brigitte Stefener betonten, freue sich auch der Country Club schon jetzt auf die nächste Party der "Smokin`Socks".

Das Line-Dance versteht sich übrigens als eine ganz eigenständige Tanzart. Man tanzt dabei quasi in einer Linie beziehungsweise bei vielen Tänzern in mehreren Reihen hintereinander. Diese Art zu tanzen erfordert normalerweise keinen Partner. Dass es aber auch anders geht, zeigten die Line-Dancer mit einem neu kreierten Tanz, bei dem es mit einem Partner in die Runde geht.