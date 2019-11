„Corcovado“ – Sängerin Bê Ignacio und Gitarrist Silvio Schneider – gastierten mit ihrem Duo-Projekt Luáu im Bad Essener Schafstall. Foto: Christa Bechtel

Bad Essen. Sonst treten „Corcovado“ – bestehend aus der Sängerin und Songwriterin Bê Ignacio und dem Gitarristen Silvio Schneider – mit ihrem Duo-Projekt Luáu in Städten wie Hannover, Flensburg oder Dresden auf. Jetzt waren sie in Bad Essen, wohin sie "Songs of quiet nights and quiet stars" (Lieder stiller Nächte und stiller Sterne) mitgebracht hatten und wo der Schafstall nach rund zwei Stunden so vor überschäumenden Emotionen eines gut gelaunten Publikums bebte.