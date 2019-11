Die Gruppe "Dancing Willow" gibt ein Konzert in Pr. Oldendorf. Foto: Andreas Schmitz

Pr. Oldendorf. „Dancing Willow“ spielen traditionelle Irish Folk Music in modernem Gewand, die zum Tanzen und Träumen einlädt und auf eine ganz eigene musikalische Weise auf die grüne Insel entführt. Egal ob Reels, Jigs oder Songs, die gute Laune ist vorprogrammiert. Am Freitag, den 29. November, um 20 Uhr treten sie in der Aula der Sekundarschule Pr. Oldendorf auf.