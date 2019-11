Wimmer. Die Bäckerei Huge ist eine Institution im Wittlager Land. Ebenso ihr Seniorchef Heinrich Huge. Am heutigen Donnerstag feiert er seinen 90. Geburtstag – und wird wie an jedem Tag in der Backstube stehen.

Auf die Frage, ob es denn zum Ehrentag einen besonderen Geburtstagskuchen geben werde, winkt Heinrich Huge ab: „Ach, wir nehmen den, der gerade da ist“, sagt er und man sieht förmlich den Schalk, der ihm auch mit seinen 90 Jahren noch immer im Nacken sitzt. Der Schalk, der zu ihm gehört wie der legendäre Bienenstich. Für ihn kommen die Menschen jenseits von Kanal und Landesgrenze gerne nach Wimmer, um ihn frisch, zart und fluffig zu genießen. Dabei ist Heinrich Huges eigentlicher Favorit sein Butterkuchen. Und auch die Streuselsorten sind beliebt. Empfohlen sei dem interessierten Leser also, sich selbst ein Bild zu machen und seine Lieblingssorte herauszufinden. Qualität überzeugt und viele Stammkunden machen etwaige Standortnachteile wett: Pro Woche verlassen gut 100 große Kuchenbleche die Backstube, dazu kommen Bestellungen für zahlreiche Firmen und Gastronomen der Region, für Beerdigungen, Geburtstage und Jubiläen, dazu in diesem Wochen tonnenweise Weihnachtsgebäck.



Seit über 40 Jahren auf Tour

Für viele Bewohner des Wittlager Landes gehören aber vor allem Huges Platenkuchen und Huges Humor zusammen und sie freuen sich, wenn er samstagsnachmittags auf seiner Ha-Lo-Li-Tour frische Backwaren bringt. Die Tour, Ha-Lo-Li steht für Harpenfeld, Lockhausen und Lintorf, fährt Huge schon seit über 40 Jahren, seit einigen Jahren aber nur noch als Beifahrer an der Seite seiner Tochter Monika Lübbe. Mit dem Autofahren geht es nicht mehr so gut, man wird mit dem Alter schließlich doch ein wenig eingeschränkt in der Bewegung, „aber ohne Papa ginge es auch nicht – und würde es auch längst nicht so -viel Spaß machen“, sagt die Tochter und spricht wahrscheinlich damit auch den Kunden aus der Seele.

Für den Umstand, dass man mit 90 nicht mehr so flott auf den Beinen ist wie mit 30, hat sich Bäcker Huge eine patente Lösung einfallen lassen. Statt eines Rollators nutzt er für die Wege zwischen Lager, Teigbereitung und Backofen einen umfunktionierten Transportrollwagen auf den er in für ihn angenehmer Höhe Brötchensteigen gestapelt hat. Obendrauf ist ausreichend Platz für Backutensilien, Zutaten oder eben Bleche – wer fast 70 Jahre Handwerksmeister ist, weiß sich eben zu helfen. Moderner Technik steht Heinrich Huge aber auch im hohen Alter noch aufgeschlossen gegenüber. Stolz zeigt er den mannshohen gasbetriebenen Backofen, der auf einen Schlag bis zu 20 Bleche fasst.



Eingespieltes Team in Laden und Backstube

Tatsächlich ist dieser Tage auch ohne Geburtstag viel in der Backstube zu tun. Seit Oktober läuft die Weihnachtsbäckerei auf Hochtouren vor allem mit Buttergebäck, braunen Kuchen und Spekulatius. Ob Heinrich Huge also auch an seinem Ehrentag wie üblich um vier, halb fünf in der Früh‘ aufgestanden sein wird? Davon ist auszugehen, denn ein mehr als über 70 Jahre eingespielter Biorhythmus lässt sich nicht so einfach abschalten. „Papa braucht nicht so viel Schlaf“, sagt Tochter Monika Lübbe mit liebevollem Blick auf ihren Vater. Der schmunzelt und gibt zu verstehen, dass er samstags sogar um ein Uhr aufstehe und nie vor zehn zu Bett gehe. Fit ist er, geistig hellwach, er braucht weder Mittagsschlaf noch Brille. „Brillen habe ich, aber ich setze sie nicht auf“, sagt er schelmisch. Er freut sich schon auf das 110-jährige Bestehen, das die Bäckerei Huge, die immer noch im Gebäude aus dem 19. Jahrhundert untergebracht ist, im kommenden Jahr mit ihrer Kundschaft und ihren 15 Mitarbeitern feiert.

Doch jetzt ist erst einmal der Geburtstag dran. Und weil die Backstube nun einmal das Herz des Hauses Huge ist und Heinrich Huges Herz für die Backstube schlägt, werden auch die Gäste am heutigen Ehrentag dort empfangen – am Vormittag die offiziellen Gratulanten, am Nachmittag alle, die sich Heinrich Huge als Freunde und Kunden verbunden fühlen. „Außerdem ist es da schön warm“, sagt Huge knapp. Mit der Familie geht es dann am Sonntag ins Restaurant. Drei Kinder, deren Ehepartner, und fünf Enkel gehören dazu. Sohn Helmut leitet die Backstube, dessen Frau Beate den angrenzenden Laden, und die beiden Töchter Monika Lübbe und Anette Gottlieb sind selbstverständlich auch mit im Team. Ein starker Zusammenhalt, auf den Heinrich Huge stolz ist. Und umgekehrt, wie Monika Lübbe bekennt: „Wir sind ja auch stolz auf unseren Vater, denn er ist ein ganz bemerkenswerter Mensch.“