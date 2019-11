Bad Essen. Vom feinsten Blues, über groovigen Soul & Funk, Rock, Reggae und Schlager bis hin zu Boogie und Countrymusik wurde bei "Bad Essen live!", dem von der Brauerei Barre präsentierten Kneipenfestival im Kurort, alles geboten, was zum Frohlocken, Mitfeiern, Mitsingen oder Luftgitarre spielen geeignet war.

Die Kaffeemühle am Kirchplatz platzte bereits um 21 Uhr aus allen Nähten. Wer den Kontakt zu den heimischen Partygängern suchte, der war hier bereits in den frühen Abendstunden gut aufgehoben. Bei angenehmen Temperaturen und Romantik am Lagerfeuer konnten sich die Gäste aufwärmen und danach ins Getümmel stürzen.



Die Formation Real Spirit brachte das Publikum schnell in Stimmung. Auch der Kegelverein "Nimm die Dicke" aus Bad Essen wärmte sich zunächst am "Lagerfeuer" auf, bevor bei Oldie-Ohrwürmern die ersten kühlen Getränke bestellt wurden. Für den Kegelverein sollte es eine lange Nacht werden.

Aber auch in den anderen gatlichen Stätten wie Hong Lan, Bührmann`s Diele und der EssBar, die etwas später mit ihrem Programm anfingen, ging die musikalische Post ab. Es wurde getanzt, getrunken und viel gelacht bis in die frühen Morgenstunden.

Nicht nur Besucher aus dem Wittlager Land nutzten das Event zum Durchfeiern. Auch eine Gruppe aus Pr. Oldendorf, eine Truppe aus Lavelsloh und sogar ein Besucher aus Berlin hatten den Weg nach Bad Essen gefunden. Eigentlich wollte er nur seine Mutter hierzulande besuchen. Er nutzte aber die Partymeile an der Nikolaistraße und am Kirchplatz von Bad Essen für einen kurz geplanten, dann aber doch langen Abstecher. Denn nicht nur Kreuzberger Nächte sind lang...