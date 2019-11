Pr. Oldendorf. Das Blasorchester Bad Holzhausen und die Youngsterband haben zusammen ein finales Probenwochenende in der Aula der Sekundarschule Preußisch Oldendorf veranstaltet. Jetzt kann die Mission „Apollo 11“, sprich das Herbstkonzert des Blasorchesters Bad Holzhausen und der Youngsterband am Samstag, 23.November 2019, 19 Uhr starten. Der Titel des Konzerts "Auf geht’s: zum Mond und weiter".

Einlass ist ab 18.30 Uhr in der Aula der Sekundarschule Preußisch Oldendorf, Offelter Weg 21, 32361 Preußisch Oldendorf. Das Blasorchester Bad Holzhausen und die Youngsterband sind voller Vorfreude auf das Konzert, sowie auf viele begeisterte Zuhörer. Die Musiker haben sich nichts Geringeres vorgenommen, als musikalisch eine Aufbruchstimmung zu verbreiten: vom Start einer Rakete und ihrem Weg durch mehrere atmosphärischen Schichten bis zum Mond und darüber hinaus.

Außerdem: Schüler stellen aus

Die Schüler diverser Klassen der Sekundarschule Preußisch Oldendorf bereiten sich außerdem auf die Ausstellung ihrer Arbeiten vor dem Konzert vor. Auch der Förderverein der Sekundarschule Preußisch Oldendorf fiebert dem Termin entgegen, um die Konzertgäste vor dem Konzert, in der Pause und nach dem Konzert, mit einem Imbiss und Getränken zu versorgen.

Wo gibt es Karten?

Der Eintritt an der Abendkasse kostet 9 Euro. Im Vorverkauf sind Karten für 8 Euro an folgenden Stellen erhältlich: Im Touristikbüro im Haus des Gastes in Bad Holzhausen, im Landhotel Annelie, Dorfstraße 9 in Bad Holzhausen, sowie bei Lotto-Toto Merkens in Preußisch Oldendorf. Ebenso können die Karten über alle Musikerinnen und Musiker des Blasorchesters erworben werden. Karten bekommt man auch über Willi Sellenriek per Telefon: 05745 / 2401 oder per E-Mail blasorchesterbadholzhausen@web.de.