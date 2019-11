Bad Essen. Marion Große-Wöstmanns Bilder vermitteln Brillanz, Leuchtkraft, Transparenz, Leichtigkeit, wirken warm und freundlich. Auch wenn es in ihren Werken keine figurativen Elemente gibt, baut sie doch – wie in „shinto gate“ – erzählerische Elemente ein, die für lebhafte Akzente sorgen und so aus ihren Farbkompositionen hervortreten.

Auf Einladung des Kunst- und Museumskreises präsentiert Marion Große-Wöstmann aus Münster derzeit 30 ihrer Acryl-Malereien unter dem Titel „condensed thoughts“ im Schafstall an der Bergstraße in Bad Essen. Musikalisch umrahmte die Vernissage Viktor Arlt auf seinem Akkordeon. Die Einführung in die Ausstellung, die die frühere „gute Seele“ des Schafstalls, Thomas Bochniak“, mit aufbaute, übernahm der Vorsitzende des Kunst- und Museumskreises, Prof. Dr. Lutz Mardorf, der seit zwei Jahren mit der Künstlerin in Kontakt steht und mit ihr die Ausstellung vorbereitete.



Verdichtete Gedanken

„Der Titel der Ausstellung ‚condensed thoughts‘, frei übersetzt mit ‚verdichtete Gedanken‘, ist vergleichbar mit dem Nebel, der den Blick in die Weite diffus und nicht greifbar erscheinen lässt. Und wenn man diesen Nebel kondensiert, zeigt sich der eigentliche Bestandteil des Nebels. Aus dem Wasserdampf im Nebel werden Wassertropfen, die wir jetzt deutlich erkennen und erfassen können. Eine Metapher für den Titel der Ausstellung von der Künstlerin“, erklärte Mardorf, der weiter herausstellte: „Marion Große-Wöstmann kondensiert die menschliche Gedankenwelt – vornehmlich ihre – in ihren Bildern zu komplexen Farbkompositionen.“ Zarte Übereinanderschichtungen von Farbfeldern in Kombination mit Neonfarben würden spannungsgeladene Bilder erzeugen.

Schon als Kind Kunst geliebt

„Ich komme aus einer sehr musikalischen Familie. In der Schule habe ich Kunst geliebt. Alles, was ich damals von meinem Kunstlehrer bekommen habe, habe ich Zuhause weiterentwickelt, versucht, es zu verstehen“, erläutert Große-Wöstmann im Gespräch mit unserer Redaktion, wie sie ihre Liebe zur Malerei entdeckte. Bereits in der Oberstufe habe sie gewusst, „dass ich Kunst studieren möchte.“ Großes Glück hatte sie, als sie an der Kunstakademie Münster angenommen wurde. „Dort habe ich Kunst und Lehramt studiert“, verdeutlicht die 46-Jährige.

Betrachtung der Natur

Ihre Inspirationen für ihre Motive bekomme sie bei der Betrachtung der Natur. „Kein Bild zeigt einen realen Augenblick, sondern es sind eher Betrachtungen in der Natur“, veranschaulicht die Malerin. Der Gedanke werde ausgelöst und dann intensiviert, geht sie auf den Titel der Ausstellung ein. „Der wird dann quasi verdichtet und findet das Bild. Also – ich habe den Gedanken im Kopf, die Idee, das Gespür, das Gefühl – und danach wähle ich nach und nach die Farben.“ Vorschweben würde ihr lediglich eine grobe Farbigkeit, sodass sich das Bild beim Malen entwickeln würde. „Ich drehe die Bilder auch viel, verwerfe sie. Daher gibt es welche, die sehr lange brauchen. Aber auch solche, die innerhalb von Stunden funktionieren, weil sie sich im Unterbewusstsein festgesetzt haben“, stellt die Münsteranerin dar.

Geschichte hinter dem Bild

Gerade Marion Große-Wöstmanns Arbeit „caterpillar“ strahlt eine große Farbigkeit aus. Die „Raupe“ auf der Kirmes, in der jede Menge schwungvolle Bewegung ist. „Das ist auch das Thema, denn es gibt immer eine Geschichte hinter dem Bild. Bei „caterpillar“ ist das Thema: Die Welt dreht sich schneller, man hat einen ganz stressigen Alltag, aber auch im Positiven gedacht. Man hat unwahrscheinlich viel, was einen beschäftigt; deshalb auch die blinkenden Lichter“, so die Definition der Mutter von drei Kindern. Ihre Lieblingsfarbe ist „Blau“, die sich in ihren Bildern in vielen Nuancen widerspiegelt, da sie oft Neonpigmente verwendet. Deshalb nimmt sie in ihren Werken auch immer wieder Farbe weg, fügt neue hinzu, sodass es letztendlich durchscheinend wirkt. „Das ist wie eine Meditation“, sagt sie strahlend.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung kann bis zum 29. Dezember jeweils donnerstags bis samstags 15 bis 18 Uhr und sonntags 14 bis 18 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist kostenfrei.