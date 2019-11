Wittlage. Mahnende Worte fand Prädikantin Marianne Vehring bei der Feierstunde zum Volkstrauertag, die am Samstagabend erstmals im Begegnungsraum des DRK-Sozialzentrums Wittlage stattfand.

Die jüngere Generation habe überwiegend eine langsam verblassende Erinnerung an die beiden Weltkriege. Folglich ändere sich die Erinnerungskultur im Ablauf der Geschichte. Dennoch sollte am Bestand des Volkstrauertages nicht gerüttelt werden. Stattdessen sollte dieser Gedenktag mit neuen Inhalten ausgefüllt werden, nämlich der Mahnung zum Frieden und Toleranz gegenüber anderen Ethnien und Gruppen. Ein Totengedenken sprach Ortsbürgermeister Frank Bornhorst. Zum Abschluss der Feierstunde fand die Kranzniederlegung am Ehrenmal statt.

Friedliche Kindheit wichtig

In seinem Grußwort hob Ortsbürgermeister Bornhorst hervor, dass die Schrecken des Krieges in anderen Kontinenten zur leidvollen Gegenwart gehörten. Besonders betroffen seien die jeweils Schwächsten, nämlich die Kinder, die bei den bewaffneten Konflikten vorwiegend in einigen Staaten Afrikas getötet würden. So gehe das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen davon aus, dass weltweit 420 Millionen Kinder in Konfliktgebieten lebten. Wenn Kinder mit Angst, Hass und Gewalt aufwachsen, dann entsteht daraus neues Aggressionspotential, weil die Kinder nie den Umgang mit Toleranz, Sicherheit und Menschenwürde kennengelernt hätten. Eine friedliche Kindheit sei für eine stabile Gesellschaft äußerst wichtig.

Gedankenaustausch ermöglichen

Die Feierstunde wurde mit Liedvorträgen des Gemischten Chores Rabber-Wittlage unter der Leitung von Johannes Weber bereichert. Die Mitglieder des Ortsrates Wittlage und freiwillige Helfer hatten im DRK-Begegnungsraum im Anschluss an die Feierstunde für eine vorweihnachtliche Kaffeetafel vorbereitet. Aber auch heißen Punch gab es nach der Kranzniederlegung zum Aufwärmen. Absicht des Ortsrates war es, die Bürger der Ortschaft für einen Gedankenaustausch zusammenzuführen. Die jüngere Generation war nicht vertreten, was sehr bedauert wurde, weil der Volkstrauertag nicht mehr nur den Rückblick in die Geschichte zum Inhalt hat, sondern auch eine Mahnung in die Zukunft gerichtet für Toleranz und Frieden zum Inhalt hat. Somit ist der Volkstrauertag auch für die heranwachsende Generation ein Anlass, sich mit eigenen Gedanken und Vorstellungen einzubringen.

Spuren der Weltkriege

Marianne Vehring aus Rabber, die seit mehr als einem Jahrzehnt als ehrenamtliche Prädikantin für die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Barkhausen-Rabber tätig ist, hielt eine kurze Andacht. Sie erinnerte an die Spuren der beiden Weltkriege in der deutschen Geschichte, die heute noch vereinzelt direkt wahrgenommen werden könnten, etwa durch Bombenfunde bei Bauvorhaben oder durch die vielerorts anzutreffenden Stolpersteine, die an die grausamen Schicksale getöteter Mitmenschen erinnern sollten. Gab es damals Flüchtlinge, so gibt es sie heute ebenfalls mitten in der Gesellschaft. Diese Menschen hätten früher oder heute nicht nur materielle Güter verloren, sondern auch seelische Schäden erlitten, die der Außenstehende oft nicht erkennen könne.

Nie wieder Krieg

Der Auftrag der vielen Toten und Verletzten müsse in Gegenwart und Zukunft lauten: „Nie wieder Krieg und Kriegsleid“. Es gelte neue Wege für den Frieden zu finden, in dem gegenseitiger Respekt und Achtung praktiziert werde, eine Toleranz, die nicht gelinge, wenn sie nur einseitig erfolge; sie müsse stets wechselseitig erbracht werden.

Totengedenken

Nach dem Ortsbürgermeister Frank Bornhorst das Totengedenken verlesen hatte, das alle Opfergruppen einbezog, auch diejenigen, die gegen die Diktatur Widerstand geleistet hatten und auch die Opfer der neueren Kriege und des Terrorismus, zogen die Teilnehmer der Feierstunde, begleitet von Fackelträgern der Freiwilligen Feuerwehr Bad Essen-Eielstädt-Wittlage zum Mahnmal, wo ein Ehrenkranz niedergelegt, ein Gebet gesprochen und der Gemischte Chor die Nationalhymne vortrug.