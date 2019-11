Die Beete in Harpenfeld sind immer gut gepflegt CC-Editor öffnen

Das Ehrenamtsteam aus Harpenfeld im "Blütengenuss" in Bad Essen, wo de Kaffeenachmittag stattfand. Foto: Rainer Westendorf

Bad Essen. Seit Jahrzehnten kümmert sich ein Team von Ehrenamtlichen um die Beet- und Topfpflege in der Ortschaft Harpenfeld. Jetzt wird ein Generationswechsel vollzogen. Anlass für Ortsrat und Verschönerungsverein einmal offiziell Dank zusagen und die Helfer einem Kaffeenachmittag in den "Blütengenuss" in Bad Essen einzuladen.