Altkreis Wittlage. Adventskalender gehören zur Vorweihnachtszeit wie das Feuerwerk zur Silvesternacht. Wer noch mit einem Kalender des Lions Club Bad Essen Wittlager Land auf Heiligabend hinfiebern möchte, sollte sich beeilen.

„Wir beginnen mit dem Verkauf traditionell auf dem Ponymarkt in Hunteburg. In diesem Jahr haben wir dort so viele herausgegeben wie noch nie zuvor“, sagt Lions-Mitglied Heinrich Mackensen.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Essen (30. November bis 1. Dezember) werden keine Kalender mehr verkauft. „Das ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich, denn die Ziehung der Zahlen erfolgt vorher“, erklärt Mackensen. In vielen Verkaufsstellen im Wittlager Land gebe es aktuell aber noch Kalender bis zum 27. November. Einen Tag später erfolgt die Ziehung der Gewinnnummern unter notarieller Aufsicht.

Kosten: Fünf Euro

2.500 Stück werden zu einem Preis von je fünf Euro verkauft. Der Reinerlös geht zu 100 Prozent an die Kinderbetreuung in der Peeteli-Gemeinde in Tallinn/Estland. Trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs in der Ostseestadt wachsen viele Kinder in kritischen Umgebungen auf. In dem Gemeindehaus werden um die 40 Kinder nachmittags betreut, etwa 20 können dort auch betreut wohnen. Der strukturierte Tagesablauf ermöglicht den Kindern einen geregelten Schulbesuch und bildet die Grundlage für ein erfolgreiches Leben als Erwachsener.

85 Sponsoren sorgen dafür, dass hinter jedem Türchen mehrere Geld- und Sachpreise stecken. Der Hauptpreis: 500 Euro.