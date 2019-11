Kreistagspräsident Bogdan Bialas und Cesary Skrzypczek überreichen Anna Kebschull Gastgeschenke aus Walcz. Foto: Cornelia Müller

Wittlage. Besuch aus Polen in der Gemeinde Bad Essen: Vier Tage lang ist jetzt eine Delegation aus Walcz im Osnabrücker Land zu Gast gewesen, an ihrer Spitze Bürgermeister Maciej Zebrowski, der seit den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr im Amt ist. Mit Landrätin Anna Kebschull gibt es auch auf Osnabrücker Seite ein neues Gesicht im Kreis der offiziellen Vertreter der beiden Landkreise und Gemeinden. Grund genug für ein Treffen an dem Ort, wo vor zwölf Jahren die Partnerschaft besiegelt wurde: in der Burg Wittlage, wo sich die Teilnehmer in das Goldene Buch von Bad Essen eintrugen.