Zwei Verletzte und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines schweren Unfalls auf der B 65´in Wehrendorf. Symbolfoto: Michael Gründel

Wehrendorf. Zwei verletzte Autofahrer und ein Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag auf der B 65 in Bad Essen-Wehrendorf ereignete.