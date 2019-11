Bad Essen. Ein Paar will zurück zu seinem Auto, das auf einem öffentlichen Parkplatz steht, und wird plötzlich von einem Mann angegriffen und verletzt - wie die Polizei erst jetzt mitteilte, ist es am Samstag, 26. 10., auf Höhe der Bad Essener Himmelsterrasse zu dieser Tat gekommen. Die Details sind unklar und die Polizei sucht noch Zeugen.

Wie es in der Mitteilung heißt, hatte sich ein Paar in den Morgenstunden im Bereich des Ludwigswegs aufgehalten und auch die als "Himmelsterrasse" bezeichnete Aussichtplattform auf dem Gebiet der ehemalige Landesgartenschau besucht. Als das - laut der Polizei alkoholisierte - Paar gegen 12.40 Uhr zurück zu seinem Auto gehen wollte, den es auf dem Parkplatz oberhalb des Hotels Deutsch Krone abgestellt hatte, sei es einem Mann begegnet, den die beiden zuvor bereits in Nähe der "Himmelsterrasse" bemerkt hatten.

Aus noch ungeklärten Gründen griff der Unbekannte plötzlich das Pärchen an und verletzte den 29-jährigen Mann mit einem spitzen Gegenstand am Bein. Danach lief der Täter in Richtung des Waldstücks davon. Das leichtverletzte Opfer musste sich den Anhaben zufolge im Anschluss in ärztliche Behandlung begeben.



Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den Täter. Dieser soll etwa 35 bis 40 Jahre alt gewesen sein und dunkle Haare haben. Zum Zeitpunkt des Vorfalls habe er eine schwarze Sweatjacke sowie eine Jeanshose getragen. Hinweise erbitten die Ermittler in Bohmte unter der Telefonnummer 05471 9710.