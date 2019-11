Christian Pradel und Uwe Schiermeyer gestalten den Abend in Bad Essen-Linne. Foto: Tool

Linne. Die nächste Veranstaltung der Reihe "Kultur in Linne" befasst sich mit dem Mythos Woodstock. Christian Pradel, Rezitation, Gitarre, Gesang und Uwe Schiermeyer, E-Bass, Gesang, sind am Samstag, 16. November, zu Gast in Konrad & Karolines Kotten an der Linner Straße 6 in Bad Essen-Linne.