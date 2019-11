Bad Essen. Der Begriff Brocante ist in Deutschland noch nicht wirklich bekannt. Er stammt aus Frankreich und den Benelux-Ländern und bezeichnet alte Sachen mit Lebensspuren, einer eigenen Geschichte, Kratzern, kurzum: einer Seele. Unter dem Motto „Brocante“ veranstaltet Schloss Ippenburg nun erstmals ein adventliches Festivalwochenende.

Von Freitag, 8. 11. (ab 16 Uhr), bis Sonntag, 10. 11., will sich das in Lockhausen gelegene Schloss Ippenburg drei Tage lang "von einer ganz neuen Seite" zeigen, wie es in einer aktuellen Pressemitteilung heißt: „Vorweihnachtlich, festlich – mit Augenschmaus und Gaumenfreuden, mit Glühwein, Punsch und Lichterglanz und einer einzigartigen Auswahl an Ausstellern.“ Und: mit Seele.



Auch Innenräume des Schlosses zugänglich

30 der besten holländischen Brocantehändler und noch einmal so viele handverlesene Ippenburger Aussteller werden der Ankündigung zufolge ihre Waren in der Remise, im Torhaus, in gemütlich beheizten Zelten, im Alten Waschhaus und in den historischen Räumen des Schlosses anbieten, wobei die Besucher dann die Möglichkeit haben, die alte Schlossküche, den eleganten Sommersalon und – erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich - sogar das Obergeschoss von Schloss Ippenburg mit Gobelinsaal und Salon zu erleben.

Gemeinsam Weihnachtsschmuck basteln

Wer Lust hat, kann zudem am Samstag und Sonntag im Alten Waschhaus seinen eigenen Adventskranz binden und phantasievollen Weihnachtsschmuck basteln.

Zum gastronomischen Angebot des Festivals gehören das Café im Alten Pferdestall, weihnachtliche Ständen rund ums Schloss, ein Mokkastand vor der erleuchteten Schlossfassade oder englische Angebote wie Shortbread oder Stew an einem Feuer im Schlossinnenhof.

Für Familien: Laternenumzug durch den Schlosspark

Für die getätigten Einkäufe gibt es einen Depotservice und für mitgekommene Hunde, die nicht auf das Gelände dürfen, eine professionelle Hundebetreuung vor Ort.

Das Festival beginnt am Freitag, 8. 11. um 16 Uhr und wird am Samstag und Sonntag, 9./10. 11., jeweils von 11 bis 18 Uhr fortgesetzt. Am Freitag startet um 17 Uhr ein Laternenumzug für Kinder und Eltern mit musikalischer Begleitung der „Original Salzsieders“, der durch den Ippenburger Park führen wird (Laternen bitte mitbringen). Der Eintritt beträgt jeweils 10 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche sind frei.