Wittlage/Rabber. Eine Abordnung des Männerkreises der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Barkhausen-Rabber, die die wöchentliche Wittlager Mahlzeit unterstützt. in Begleitung von Pastorin Monika Stallmann besuchte das DRK-Sozialzentrum in Wittlage.

DRK-Ortsvereinsvorsitzender Josef Hoffschröer und DRK-Kreisgeschäftsführer Ullrich Sälter zeigten den Besuchern die Räumlichkeiten und erklärten die vielfältigen Funktionen, die die verschiedenen Fachdienste mit ehrenamtlicher Arbeit für die Region erbringen. Der zentral gelegene Standort in der Ortsmitte von Wittlage habe sich als ideal erwiesen, so Hoffschröer. Der DRK-Ortsverein habe damals 30.000 Euro auf dem Vereinskonto gehabt, die für ein so großes Bauprojekt aber längst nicht gereicht hätten.

Soziale Aktivitäten

Das DRK habe sehr viele Fördermittel aus öffentlichen und privaten Kassen erhalten, mit vereinten Kräften der Ehrenamtlichen sei das DRK-Sozialzentrum verwirklicht worden. Das DRK seinerseits rechtfertige diese finanzielle Unterstützung durch vielfältige soziale Aktivitäten, die den Besuchern im Einzelnen vorgestellt wurden. Der DRK-Ortsverein Bad Essen achte darauf, dass es auch in den umliegenden Ortschaften präsent sei, etwa in Lintorf mit dem Sozialdienst oder den unterschiedlichen Standorten für die Blutspendedienste. Der Ortsverein habe 18 ausgebildete Sanitätskräfte und Fachkräfte in der Einsatzbereitschaft sowie den Sozialdienst, in dem sich auch viele Ältere aktiv einbringen.

Zwei Kleiderkammern

Der DRK-Kreisverband Wittlage sei Träger der Kleiderkammern in Bad Essen und Bohmte. An den Öffnungstagen wöchentlich würden je Kunde maximal 10 Teile gebrauchter, aber gereinigter Kleidung sowie Hausratsgegenstände und Spielsachen für Kinder abgegeben, und zwar kostenlos. Annette Pannenborg als Leiterin erhalte häufig Anfragen der Justizvollzugsanstalt Bielefeld sowie anderer geschlossener oder offener Einrichtungen, die dann in Wittlage Bekleidungsstücke für Insassen abholten.

Nicht immer angenehm

Die ehrenamtlichen Kräfte reinigten und sortierten die Bekleidung nach Größen, nach Sommer- und Winterkleidung, für Männer, Frauen und Kinder nach Größen sortiert. Manchmal seien die abgegebenen Bekleidungssäcke nicht wohlriechend, also nicht immer eine angenehme Aufgabe. Nur der gute Zweck, anderen Menschen ohne Ansehen der Person helfen zu können, rechtfertige diesen Einsatz.

Der DRK-Kreisverband Wittlage unterhalte 23 Einsatzfahrzeuge, hieß es weiter, gewährleiste den sogenannten erweiterten Rettungsdienst. Dieser werde alarmiert, wenn bei einem Unglücksfall mehr als fünf Schwerverletzte gemeldet würden als Verstärkung für den hauptberuflichen Rettungsdienst.

Öffentliche Wahrnehmung

DRK-Ortsvereinsvorsitzender Josef Hoffschröer unterstrich, dass das DRK-Sozialzentrum und die gemeinschaftlich im Rahmen der Ökumene mit den Kirchengemeinden angebotene „Wittlager Mahlzeit“ das Image des Roten Kreuzes als humanitärer Dienstleister deutlich in der öffentlichen Wahrnehmung gesteigert hätten. Bei einem kleinen Imbiss aus der DRK-Küche wurde der Dialog fortgesetzt.