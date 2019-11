Gute Stimmung und viel Livemusik, das hatte das Publikum schon bei den vorigen Kneipennächten unter der Überschrift "Bad Essen Live!" überzeugt. Foto: Steffen Meyer/Archiv

Bad Essen. Es ist inzwischen ein Klassiker im Jahreskalender: In Zusammenarbeit mit der Gastronomie in Bad Essen präsentieren das hiesige Toursimus-Marketing und die Brauerei Barre am Samstag, 16. 11. mit „Bad Essen Live“ wieder die Nacht der Bands. Fünf Kombos unterschiedlicher Genres wollen an diesem Abend das Publikum in fünf Lokalen zum Mitsingen und Tanzen bringen, wie es in der Ankündigung heißt.