Tom Colino Bergmann und Lena Gottschalk zeigen zwei der zwölf von Schülern aufgenommenen Fotos, die jetzt in der Ausstellung "Picture It - hast Du sowas schon gesehen" zu erleben sind. Foto: Oliver Rautenberg

Bad Essen. Hast Du sowas schon gesehen? Das waren die Frage und das Motto, unter dem sich elf Schüler des 7. Jahrgangs der Oberschule Bad Essen aufgemacht haben, um sich mit manueller Fotografie zu beschäftigen. Die Ergebnisse ihrer Arbeit sind jetzt in einer Ausstellung in der Oberschule zu sehen, die am Montag eröffnet wurde, und sind parallel als Kalender für 2020 erhältlich. Aber was genau ist das eigentlich – manuelle Fotografie?