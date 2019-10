Herbstliche Oktoberstimmung am Mittellandkanal im Wittlager Land. Foto: Gertrud Premke

Bad Essen. Wer die Zukunft des Wittlager Landes aktiv mitgestalten möchte, hat am 11. November die Gelegenheit: Alle Interessierten aus den Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln sich eingeladen, an der Sitzung der regionalen Lenkungsgruppe in Bad Essen teilzunehmen und ihre Ideen für die Entwicklung der ILE-Region Wittlager Land einzubringen.