Bad Essen. Zu ihrem traditionellen Herbstfest hatte jetzt wieder die Kinder- und Familien-Initiative Kubikus an die Platanenallee eingeladen. Passend zur Jahreszeit gestaltete hier das Team um Nicole Hess, Petra Hohnfeld und Astrid Bracksieke einen ganzen Nachmittag rund um ein ebenso spannendes wie aktuelles Thema: Den Borkenkäfer.

Wer wollte, konnte sich im Kubikus-Domizil an der Platanenallee den kleinen Käfer unter dem Mikroskop anschauen, wie er sich durch die Borke einer Fichte schlängelt. Ebenfalls konnten sich die Anwesenden darüber informieren, welche Schäden der Käfer im Wald anrichtet und wer zu den Fressfeinden des kleinen Insekts zählt.

Auf dem Programm stand ebenfalls eine Bastelaktion. Hier konnten die kleinen Besucher ihrer eigenen Kreativität freien Raum lassen, indem sie auf Wäscheklammern ein hübsches und selbst gestaltetes Gesicht aufbrachten. Vor dem Haus wartete ein kleines Lagerfeuer, wo die Kinder sich ihr eigenes Stockbrot backen konnten. Wer lieber eine frisch gebackene Waffel genießen wollte, konnte dies ebenfalls tun: An der Theke stand Finja Hess, die die Besucher mit Leckereien aus dem Waffeleisen versorgte.



Bei der Initiative Kubikus handelt es sich um einen inzwischen von einem eingetragenen Verein betriebenen so genannten außerschulischen Lernstandort, der sich ganz den Themen Umwelt- und Naturschutz verschrieben hat. Frei nach dem Motto „Forschen, Staunen und Ausprobieren“ soll bei Kindern die Neugierde und das Interesse an den Naturwissenschaften geweckt werden, wie es auf der Website weiter heißt. Der Verein wirkt dabei über die Grenzen des Wittlager Lands hinaus - so kommen immer wieder auch Kindergartengruppen und Schüler aus dem Stadtgebiet von Osnabrück nach Bad Essen, um hier bei Kubikus etwas zu entdecken.