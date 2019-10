Bad Essen. „Pepe Pinguin“, so lautet der Titel eines neues Buches, das Lars Herrmann aus Vehrte als Autor und die Illustratorin Susanne Deutschmann aus Bad Essen verfasst haben. Ein besonderes Kinderbuch nicht nur für Kinder.

Und darum geht es: Pepe ist irgendwie anders, ein komischer Vogel halt. Er ist neu im Wald. Er sieht so anders aus, und dann kann er auch nicht fliegen. Nur die stotternde Drossel Didi akzeptiert den Pinguin so, wie er ist. Am Ende eines abenteuerliches Tages hat Pepe bewiesen, was in ihm steckt. Wobei auch Anni Amsel und Eddy Eule dabei eine Rolle spielen.



Heimfahrt als Initialzündung

Wie kam es zu dem Buch? Auf der Heimfahrt vom Urlaub mit seiner Frau Natalie an der Nordsee sah Lars Herrmann mehrere Vogelschwärme am Himmel. Der Autor erinnert sich: „Auf dem Rückweg sind mir Vogelschwärme aufgefallen. Und mir fiel ein, wie viele Redewendungen, Sprichworte, oder Lieder es mit Bezug zu Vögeln gibt. Projekt nimmt Fahrt auf

Einzelne Szenen der Fahrt noch im Kopf, schrieb Lars Herrmann zu Hause das Erlebte auf. In den folgenden Tagen wurde aus losen Zusammenhängen eine Geschichte geformt. Mit Unterstützung der Bürgerstiftung Bad Essen nahm das Projekt in diesem Jahr Fahrt auf. Susanne Deutschmann war als Illustratorin und die heimische Druckerei Niemeyer als Druckhaus gewonnen worden. In wenigen Tagen liegt das 64 Seiten umfassende Werk über Pepe, verborgene Talente und das Vertrauen in eigene Stärken vor.

Wurzeln in Bad Essen

Lars Herrmann, geboren in Ostercappeln, lebt mit seiner Familie in Vehrte. Seine Heimat ist die Gemeinde Bad Essen, wo er in Wittlage aufgewachsen ist. Nach Abitur und Zivildienst in Bad Essen arbeitete er als freier Journalist für das Wittlager Kreisblatt, studierte Politik und Sozialwissenschaft und volontierte bei der Nordwest-Zeitung. Heute arbeitet er für den Verbund sozialer Dienste als Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Seit 2007 trainiert er Basketball-Jugendteams des TuS Bad Essen.

Susanne Deutschmann ist Mutter eines Sohnes und lebt mit ihrem Mann und ihren Eltern in Bad Essen. Die Förderschullehrerin war von 1999 bis 2014 ehrenamtlich in der Kunstschule Bad Essen tätig. Ihre enge Verbindung zu Bad Essen zeigt sich seit 14 Jahren auch dadurch, dass sie für den Verein Kinderwelten jedes Jahr einen Adventskalender gestaltet. Mit Lars Herrmann verbindet sie – über die Freundschaft hinaus – die ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand des TuS Bad Essen.

Das Buch „Pepe Pinguin“ (ISBN 3000638879), das in der Druckerei Niemeyer in Ostercappeln hergestellt wurde, ist ab 4. November zum Preis von 13,90 Euro in der Wiehen-Buchhandlung Bad Essen, im Geschäft Niemeyer in Ostercappeln und bei den Autoren erhältlich.