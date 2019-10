Bad Essen. Die Bad Essener Literatur- und Musiktage erleben vom 6. bis 8. November ihre nunmehr siebte Auflage. Unter dem Motto "Literatur trifft Schule" sind, wie schon in den Vorjahren, Lesungen in den Bad Essener Schulen fester Bestandteil des Programms. Worauf sich die Schüler in diesem Jahr freuen können, stellten die Organisatoren der Veranstaltung jetzt den Vertretern der Schulen in der Wiehen-Buchhandlung vor.

Das fliegende Klassenzimmer ist zweifellos der Klassiker der Jugendliteratur. Zwar hat sich seit dem Erscheinen von Erich Kästners genialem Schülerroman gesellschaftlich wie literarisch viel getan, geblieben sind aber die Irrungen und Wirrungen, Unsicherheiten und Ängste, die Heranwachsende bewegen. Die niederländische Autorin Suzanne van Lohuizen hat sie thematisiert und in eine bewegende Geschichte gefasst.

Dabei geht es um Richard, der sich selbst Wichard nennt und als verrückt bezeichnet. Er wohnt in einem Bus. Seine Mutter hat ihn verlassen, als er zwölf war und ihm den Bus hinterlassen. Obwohl Wichard längst erwachsen ist, durchlebt er immer wieder die traumatischen Momente seiner Kindheit. Seine Fantasien werden real und seine sehnsuchtsvollen Erinnerungen tragen ihn dorthin, wo er im echten Leben nie war. "Der Junge im Bus" wird von der Freien Bühne Wendland in Szene gesetzt, wobei tatsächlich ein Bus als Bühne und Zuschauerraum in einem fungiert.

Sind wir nicht alle ein wenig verrückt?

Das Stück wird als Beitrag der Literatur- und Musiktage für die 9. Klassen am Gymnasium Bad Essen aufgeführt, der Bus wird dafür – mithin als "rollendes Klassenzimmer" – an der Schule stehen. Doch auch Erwachsene dürfte das Stück über Angstbewältigung, Liebe und Toleranz bewegen und sich die Frage stellen lassen, wieviel Verrücktheit in jedem von uns steckt. Wer also das Theater im Bus erleben möchte, hat dazu Gelegenheit am Dienstag, 5. November, um 19 Uhr, wenn der Bus auf dem Kirchplatz stehen wird.

Mehr Bücher ins Haus!

Doch auch für das jüngere Publikum in den Grundschulen und in der Oberschule ist so einiges angesagt. Und das aus gutem Grund: "Was nützt alle Leseförderung, wenn sie nicht bei Zeiten einsetzt", befand Beatrice Le Coutre-Bick vom Literaturbüro Westniedersachsen, das die Literatur- und Musiktage maßgeblich unterstützt, bei der Programmvorstellung in der Wiehen-Buchhandlung.

Sie bedauert daher die Entwicklung, dass Bücher offenbar immer weniger zum Alltag gehören und gerade bei Jugendlichen durch PC-Spiele und soziale Medien heftige Konkurrenz erfahren. Stephanie Scholze, die sich als "Liesa" der Leseförderung verschrieben hat, stimmte zu: Leider befänden sich in immer weniger Haushalten Bücherregale, aus denen sich angehende Leseratten bedienen könnten. Gelegenheit zu entdecken, wie spannend Lesen sein kann, müssten Kinder deshalb in der Schule haben. Bei "Literatur trifft Schule" wird die Autorin Miriam Rademacher zu Gast in den Bad Essener Schulen sein und altersgerechte Texte aus ihren Büchern vorlesen, etwa vom Islandpferd Talisman und anderen Geschichten – auch aus dem beliebten Fantasy-Bereich. Es wird also spannend werden...

Anzeige Anzeige

Dieser wiederum