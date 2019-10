Bad Essen. Vier Bands werden am Samstag, 2. November, im Trio Bad Essen auftreten. Sie spielen im Rahmen des Musik-Contests Rock in der Region um den Einzug in das Finale – sowie die Chance auf vielversprechende Preise.

Das Line-Up in Bad Essen, bestehend aus Close to Reality, Lockslay, Privacy und Tomb of Giants, spricht vor allem die härter besaiteten Musikhörer der Region an. Alle Bands spielen rauere Musikstile.

Von den vier Bands am wenigsten auf Hard-Rock- und Metal-Pfaden unterwegs sind Privacy. Sie lassen viele melancholische und eingängige Elemente aus dem modernen Pop-Rock in ihre Songs einfließen, scheuen aber auch nicht davor, in ihren Songs die Verzerrung der Gitarren hoch zu drehen. Lockslay sind im Gegensatz zu Privacy mehr vom Punkrock beeinflusst und dementsprechend sollen ihre Lieder und Texte das Publikum zum Abgehen motivieren. Diesen Stil erweitert das Quartett mit einer guten Portion Melodie.

Die dicksten Saiten

Den Stil einiger Metal-Pioniere aus den 80er Jahren bringen Tomb of Giants auf die Bühne. Eindrucksvolle Gitarrenriffs, abwechslungsreiche Songstrukturen und ein röhrender, dominanter Lead-Gesang zeichnen sie aus. Die dicksten Saiten haben die Bassisten und Gitarristen von Close to Reality aufgezogen. Sie haben sich ganz dem Metalcore verschrieben. Auffällige Elemente sind das Screamen beim Gesang oder sogenannte Breakdowns, in denen das Tempo eines Songs drastisch auf das Minimum reduziert wird. Genau wie auch die anderen Bands des Vorentscheids möchten sie trotz der Härte ihrer Musik nicht auf melodiöse Elemente im Refrain oder Gitarrenspiel verzichten.

Organisiert wird der Bandcontest vom Musikbüro, der örtliche Verein Musik:INI richtet wie in den Jahren zuvor den Vorentscheid Bad Essen aus. „Das machen wir auch sehr gerne“, so der erste Vorsitzende des Vereins, Jannik Oberdiek. „Jahr für Jahr kommen für den Rock in der Region Vorentscheid immer sehr talentierte Bands hier ins Trio, die wir auch über Veranstaltung hinaus gerne weiterverfolgen.“ Aus dem Vorentscheid in Bad Essen waren beispielsweise in den Jahren 2017 und 2016 die späteren Gesamtsieger From Willows und Emerson Prime hervorgegangen.

„Der Bandcontest passt mit seinem Credo, junge Musiker zu unterstützen und deren Entwicklung zu fördern, auch perfekt zu unserem Vereinskonzept“, erklärt Musik:INI-Vorstandsmitglied Felix Teupe. „Wir sind froh, dass wir so unkompliziert mit dem Musikbüro zusammenarbeiten können.“

Für die Entscheidung, welche Band in das Finale von Rock in der Region am Freitag, den 6. Dezember, einziehen darf und somit die Chance auf attraktive Preise erhält, sorgen am Ende des Abends eine fachkundige Jury und die Zuschauer. Die Jury besteht aus Musikern und Musiklehrern der Region. Sowohl die Stimme der Jury als auch die des Publikums fließt zu 50 Prozent in die Bewertung ein.

Eintritt: Fünf Euro

Damit die Besucher am Samstag auch abstimmen können, erhalten sie am Eingang bis 20.20 Uhr Stimmzettel, auf dem sie für ihre beiden Favoriten je ein Kreuz machen können. Einlass ist im Trio Bad Essen (Schulallee 2) ab 19 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro.