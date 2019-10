Essenerberg. Der Blogautor Markus Bock hat in seiner Lesung „Verbockt! Der Depressionist – Die Depression hat mich bestimmt. Jetzt bin ich dran. Vielleicht.“ im Paracelsus-Therapiezentrum Essenerberg offen über seine psychische Erkrankung gesprochen. Sein Ziel: Es soll mehr und offener über Depressionen gesprochen werden.

„Der Titel der Lesung ‚Verbockt‘ ist nicht nur ein Wortspiel mit meinem Nachnamen, sondern auch ein Synonym für den Zustand, den die Depression mir weis machen will.“ Schon zu Beginn seiner Lesung lässt sich die Art erkennen, mit der Markus Bock über das oft verschwiegene Thema Depression schreibt und spricht: Ehrlich, authentisch, eindringlich – aber auch mit ein wenig Selbstironie und Wortwitz.

Besonders eindringlich ist nach ein paar Minuten die Stille, die im Raum herrscht. Kein Flüstern oder Tuscheln ist während der Sprechpausen von Bock zu hören. Es ist keine bedrückende Stille, vielmehr lauschen die Zuhörer gebannt den Worten des Autors. Teilweise sind sie berührt, müssen den Raum verlassen. Das sei vollkommen in Ordnung, versichert Bock. Keiner solle gezwungen sein, ihm über die volle Zeit zuhören zu müssen, wenn es ihm nicht gut ginge.

Den Kampf ansagen

Markus Bock ist 38 Jahre alt, ist seit sieben Jahren in einer Beziehung und hat einen vier Jahre alten Sohn. Er stammt aus Sarstedt bei Hildesheim. Seit zwei Jahrzehnten leidet er unter einer chronischen Form von Depressionen, der Dysthymie. Man spricht von einer Dysthymie-Erkrankung, wenn die Betroffenen über mehrere Jahre an den Symptomen einer Depression leiden. Im Gegensatz zu oftmals periodisch auftretenden depressiven Episoden sind Dysthymie-Erkrankte das ganze Jahr über in einer depressiven Stimmungslage. Dazu kommen bei Bock schwere depressive Episoden, in denen die Symptome besonders stark auftreten. Im Unterschied zum „typischen“ Verlauf der Erkrankung folgen auf diese depressiven Episoden allerdings keine „Hochphasen“, in denen es dem Betroffenen wieder besser geht, sondern einzig Phasen, in denen die Symptome sich etwas schwächer zeigen.

Er selbst hat schon viele Formen von Therapien gegen Depressionen absolviert. Seit sechs Jahren setzt sich Bock mit seiner Krankheit aktiv auseinander, arbeitet an sich, reflektiert. In einem Blog berichtet er mittlerweile von seinen Erfahrungen (www.verbockt.com). Vor drei Jahren fängt er an, sich noch intensiver mit sich selbst zu beschäftigen, denn seitdem hält der 38-Jährige Lesungen. Er reist quer durch das Land, um andere an Depressionen erkrankte Menschen sowie deren Angehörige zu motivieren, offen mit den psychischen Krankheiten umzugehen.

Nicht nur Betroffene

Die Lesungen sollen nicht nur den Betroffenen helfen, sondern auch Bock selbst: „Jede Lesung ist wie eine Therapiestunde für mich.“ Er stellt auch klar: „Wenn ihr konkrete Ratschläge wollt, seid ihr hier falsch.“ Er erzähle nur, wie es ihm ergangen ist. Wie er sich über die Jahre aus Scham und aus Angst, verurteilt zu werden, ein Lügengerüst aufgebaut hatte. Wie er sich einfache Aufgaben „zerdacht“ hatte, wie die Angst vor dem Scheitern ihn daran gehindert hatte, den ersten Schritt zu machen. Wie er seine beruflichen Erfolge diffamierte, sich selbst sabotierte. Und wie er endlich damit anfing, sich mit sich selbst auseinander zu setzen.

Rund 80 Besucher

Rund 80 Besucher hörten Bock in Bad Essen zu. Dabei kam nur die Minderheit aus der Paracelsus-Klinik selbst, ein Großteil war einer öffentlichen Einladung gefolgt – sehr zur Freude von Organisatorin Judith Schwertmann: „Im Rahmen der Woche der seelischen Gesundheit haben wir Markus Bock für eine Lesung gewinnen können. Es freut mich, dass dieses Thema auch außerhalb von unserer Klinik den Menschen wichtig ist.“

Anzeige Anzeige

Da Bock sich nicht in der Position sieht, psychologische Ratschläge zu geben, beschreibt er nur, was ihm in seiner Situation geholfen hätte. „Macht dem Betroffenen Angebote, vorbeizukommen. Ihr müsst ihm eine Wahl lassen, ihm nicht vorschreiben, was er zu tun habe. Bitte fragt aber nicht nur einmal nach, sondern mehrmals. So weiß derjenige auch, dass ihr es ernst meint.“

Tipps und Ratschläge

Wie man dann den Betroffenen unterstützt, kann ganz unterschiedlich sein. Angehörige müssen nicht immer Tipps und Ratschläge geben. „Erkläre mir nicht, was ich zu tun habe. Hilf mir nicht, wenn ich dich nicht darum gebeten habe.“ Es reiche auch aus, einfach zuzuhören und für denjenigen da zu sein. Für die Betroffenen sei es oftmals peinlich, zu zeigen wie es ihnen geht. Was sie dann bräuchten, sei ein Gesprächspartner, der ihnen zuhört, ohne über ihn zu urteilen.