Monatlicher Reparaturtreff Bad Essen findet am 28. Oktober statt

Defekte Kleingeräte wie dieser Fön werden regelmäßig wieder in ganz gebracht. Foto: Ann Bruns

Bad Essen. Der nächste Reparaturtreff der Freiwilligenagentur Bad Essen findet am Montag, 28. Oktober 2019, von 15.30 bis 17.30 Uhr im Trio an der Schulallee 2 in Bad Essen statt.