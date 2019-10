Gerade einmal einen halben Punkt liegt Jugendvereinsmeister Maik Kotulla vor der Zweiplatzierten Josephine Mogalle. Dritter ist Hagen Fay (rechts). Links: Vorsitzender Daniel Fietkau. Foto: Karin Kemper

Eielstädt. Wer am Wochenende als Gast fragend vor einem der Käfige der Ausstellung des Kaninchenzuchtvereins I73 Bohmte und Umgebung in der Reithalle Hanrath in Eielstädt stand, bekam in der Regel schnell Hilfe von einem der Experten in Sachen Kaninchenzucht. So kannten viele vorher die Rasse Sallander noch nicht.