Barkhausen. Woran ist unschwer zu erkennen, dass der Herbst ist im Wittlager Land eingezogen ist? Richtig. Immer mehr Blätter färben sich herbstlich bunt. Das kündigt den baldigen Blätterfall an.

Regenwetter gehört zum Herbst. Ebenso Sonne, besonders im Oktober. In Barkhausen schaffte es die Fotografin, die Herbstsonne, als sie mal die dunkle Wolkendecke durchbrach und die kräftigen Regenschauer am Samstag ablöste, einzufangen. Im Schein der späten Sonnenstrahlen leuchtete das gelbbraunrotfarbige Laub der Bäume und vermittelte eine faszinierende Stimmung.

Das unterstreicht die häufig getroffene Behauptung: "Zu keiner anderen Jahreszeit wird die Natur in ein so schönes goldenes Licht getaucht wie im Herbst." Und was für den einen Arbeit bedeutet – auf dem Rasen sollte schließlich kein Laub liegenbleiben – ist für den anderen pure Freude: Nicht nur Kinder haben ihren Spaß daran, mit den Füßen Laub aufzuwirbeln.