Bad Essen. Im Ortszentrum von Bad Essen wird eine neue öffentliche Toilettenanlage eingerichtet. Standort ist das Haus Nr. 39 an der Lindenstraße in direkter Nachbarschaft des Rathauses.

