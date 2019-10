Bad Essen. Am Sonntag, 27.Oktober, feiert der Umweltbildungsstandort Kubikus (Platanenallee 24 in Bad Essen) in der Zeit von 14 bis 17 Uhr sein alljährliches Herbstfest. Für Kubikus geht die erste Saison als eigenständiger Verein zu Ende.

"Wir waren gespannt, wie es weitergehen und ob sich etwas verändern würde. Umso schöner ist es festzustellen, dass wir ähnlich viele Gäste das ganze Jahr über begrüßen konnten und viele gemeinsame Stunden in der Natur verbracht haben. Bevor die dunkle Jahreszeit unseren Alltag bestimmt, möchten wir noch einmal mit einem informativ-kreativen Familienfest den Saisonausklang gebührend feiern", so das Team von Kubikus.

Der Kupferstecher

In diesem Jahr dreht sich bei der Veranstaltung alles um die Borkenkäfer; genauer um den Buchdrucker und den Kupferstecher, sowie ihre Auswirkungen.Wer hat nicht von Ihnen gehört, gelesen oder direkt die Veränderungen im Wald bemerkt? Er gehören zur der Familie der Rüsselkäfer, von denen es in Europa etwa 150 verschiedene Arten gibt. Prinzipiell haben Borkenkäfer eine wichtige Funktion im Ökosystem. Als Destruenten zersetzen sie schwache oder bereits abgestorbene Gehölze und sind somit wichtiger Bestandteil des Stoffkreislaufes. In den vergangenen zwei Jahren haben die Borkenkäfer allerdings „Berühmtheit“ als Schädlinge in der Waldwirtschaft erlangt.

Die heißen und trockenen Sommer, sowie die Herbst – und Winterstürme haben dazu geführt, dass sich die Borkenkäfer in Massen vermehren konnten. In den Wäldern treten vor allem der sogenannte Buchdrucker sowie der etwas kleinere Kupferstecher auf.

Wie leben die Borkenkäfer? Nach der Überwinterung, die oft als Käfer im Boden oder im Holz erfolgt, fliegen die Käfer im Frühjahr ab bestimmten Lufttemperaturen aus. Männliche Käfer suchen dann nach Wirtsbäumen, die häufig durch Windschäden geschwächt oder vorgeschädigt sind. Ihre Larven ernähren sich von der saftführenden Schicht unter der Borke, und zwar vor allem von Fichten. Das führt bei massenhaftem Befall zum Absterben der Bäume. Die Fichten als Flachwurzler litten besonders unter dem Wassermangel im Waldboden und konnten sich folglich nicht durch die Produktion von Harzen gegen den Käferbefall wehren.

"Bedenkt man, dass ein Borkenkäferweibchen in einem guten Jahr bis zu 100 000 Nachkommen produziert, kann man die Not im Wald gut nachempfinden, so Kubikus.

Wer mehr über die Biologie der Borkenkäfer, die Auswirkungen auf das Ökosystem Wald, die natürlichen Feinde und mögliche Strategien in der Waldwirtschaft erfahren möchte, der ist bei unserer Familienveranstaltungen genau richtig. Zur Abrundung des informativen Teils gibt es natürlich auch wieder einen kreativen Part: aus Naturmaterialien können Fressfeinde der Borkenkäfer fantasievoll gestaltet werden.

Stockbrot am Lagerfeuer

Als Stärkung gibt es wieder Stockbrot am Lagerfeuer. Die Veranstaltung ist wie immer kostenlos, nur für die frisch gebackenen Waffeln, den Teig und die Getränke bitten wir um eine kleine Spende. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Gebäude bei Kubikus statt. Dort sorgt ein Holzofen für eine heimelige Atmosphäre. Weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Homepage www.kubikus-badessen.de oder telefonisch unter 0151 20149747.