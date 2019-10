Bad Essen. Seit dem 8. Oktober 2017 ist Bad Essen Fairtrade-Town und unterstützt aktiv den fairen Handel. Jetzt ist die Gemeinde erneut zertifiziert worden. Ein guter Anlass für die Steuerungsgruppe, um auf dem Wochenmarkt fair gehandelte und hochwertige Schokolade an die Marktbesucher zu verteilen - und für den Fairtrade-Gedanken zu werben.

Vel iure in omnis maiores molestias placeat voluptate. Molestias reprehenderit expedita sint unde omnis soluta quisquam. Dolorum eaque quia sequi nesciunt. Consequatur rerum in voluptatem iste laboriosam aliquid doloremque. Eos aperiam explicabo porro.

Est qui in enim ad doloribus enim nemo. Labore ut quasi deserunt veniam. Autem doloribus harum tenetur sed dolorum. Expedita omnis est corrupti aliquid possimus. Autem sed eos id nam numquam repellendus. Voluptate fugiat consequatur perferendis ab necessitatibus ipsum. Est iste aut non. Et fugiat qui dolor dolor nemo.