Aufbruch in den Himmel: 2019 war nicht nur im Altkreis WIttlage und in der Dümmerregion ein extrem gutes Jahr für die Störchen, sondern in ganz Niedersachsen. Foto: Archiv/Martin Nobbe

Bad Essen. Das Jahr 2019 war ein Rekordjahr für Störche. Was unsere Redaktion bereits vor einigen Monaten vermutet hatte, wird jetzt offiziell vom Naturschutzbund (Nabu) Niedersachsen bestätigt. So habe es in Niedersachsen und Bremen in diesem Sommer so viele Störche wie seit 60 Jahren nicht mehr gegeben, wie die sogenannten Storchenbetreuer des Nabus einer Pressemitteilung zufolge herausgefunden haben.