Schnappschuss am Rabber Kirchweg: Hier hat sich ein Lackporling an den Baum geschmiegt. Foto: Gertrud Premke

Bad Essen. Im Licht der späten Herbstsonne erscheinen sie majestätisch, die Lackporlinge, die sich an der Wurzel eines dicken Eichenbaumes am Rabber Kirchweg im Wittlager Land breitgemacht haben. Sie machen symbolisch deutlich, was 2019 mit sich bringt: Eine hervorragende Saison für Pilze aller Alt, aber auch altbekannte Gefahren.