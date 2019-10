Altkreis Lübbecke. Der Wez-Supermarkt in Hüllhorstim Wittlager Nachbaraltkreis Lübbecke ist am späten Donnerstagabend überfallen worden. Zwei maskierte und mit einer Pistole bewaffnete Männer überwältigten nach Geschäftsschluss zwei Mitarbeiterinnen sowie den Marktleiter, fesselten ihre Opfer und raubten die Einnahmen aus dem Tresor.

Die Angestellten konnten sich wenig später selbst befreien und die Polizei alarmieren. Sie blieben unverletzt, standen aber unter Schock.

Gegen 22.24 Uhr ging der Notruf bei der Polizeileitstelle ein. Als die ersten Streifenwagen am Tatort eintrafen, waren die Räuber bereits verschwunden. Zuvor waren die Unbekannten vom Personal unbemerkt über ein Fenster gewaltsam in das Gebäude eingestiegen. Anschließend begab sich das Duo in den Umkleideraum und wartete dort offenbar ab. Als die beiden 25 und 51 Jahre alten Frauen dort umziehen wollten, wurden sie von den Räubern überrascht. Auch dem in einem Nebenraum befindlichen 44-jährigen Marktleiter ereilte das gleiche Schicksal. Anschließend musste der Mann den Tresor öffnen.

Polizei hofft auf Zeugen

Wie die Unbekannten, die neben der Pistole noch Einbruchswerkzeug bei sich hatten, letztlich flüchteten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen der Polizei. Einer der Räuber war etwa 1,85 Meter groß und kräftig. Er sprach laut den Opfern mit einem osteuropäischen Akzent. Sein Komplize wirkte hingegen schlank und war mit circa 1,70 Meter etwas kleiner. Die Ermittler hoffen, das Zeugen die Flüchtigen bemerkt haben. Möglicherweise stand in der Umgebung des Marktes ein geparktes Fahrzeug, welches den Männern als Fluchtfahrzeug diente. Hinweise werden von der Polizei erbeten unter Telefon 0571 88660.

Bereits vor vier Wochen hatten ebenfalls zwei mit einer Pistole und einem Hammer bewaffnete Männer zu Geschäftsschluss den Netto-Markt in Hüllhorst überfallen. Anschließend raubten die Unbekannten die Tageseinnahmen. Die Ermittlungen der Polizei zu diesem Fall dauern an. Zudem prüfen die Beamten nun einen Zusammenhang mit dem jüngsten Überfall.