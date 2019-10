Mit silbrigem Fell zeigte sich dieses putzige Kaninchen auf einer der früheren Lokalschauen in Eielstädt. Foto: Karin Kemper

Eielstädt/Bohmte. "Oh, wie niedlich!", wird es so manchem Besucher bei der Lokalschau des Rassekaninchenzuchtvereins I 73 Bohmte und Umgebung entfahren. Am 19. und 20. Oktober werden in der Reithallle Hanrath in Eielstädt 160 Tiere zu bewundern sein.