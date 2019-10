Bad Essen. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr bringt die Kalender-Manufaktur Verden auch für 2020 wieder einen großen Fotokalender mit Bad Essener Motiven heraus, die allesamt von Peter Kaschuba mit der Kamera aufgespürt und ins rechte Licht gesetzt wurden.

Der Fotokalender von Bad Essen nimmt den Betrachter mit auf eine Reise durch den malerischen Ort an der Deutschen Fachwerkstraße und dessen idyllische Umgebung. Auf 13 Monatsblättern zeigen sich ganz unterschiedliche Motive, unter anderem die Dorfstraße in Eielstedt, ein Fachwerkensemble in Brockhausen, das viel farbenfroher ist, als man von Fachwerk meinen möchte die alte Wassermühle in Bad Essen, das Ippenburger Gartenfestival und Schloss Hünnefeld.

Die Kalender Manufaktur hat sich spezialisiert auf Fotokalender und historisches Bildmaterial. Sie arbeitet mit Heimatvereinen, Fotografen und Archiven zusammen, und stellt deutschlandweit Bildkalender her. Die Kalender werden nach dem Drucken der Seiten von Hand weiterverarbeitet und können einzeln nachgefertigt werden. Es handelt sich daher nicht um eine Massenproduktion, vielmehr werden die Kalender nach Bedarf gedruckt.

Der Fotokalender von Bad Essen ist erhältlich in der Wiehen-Buchhandlung, bei Schreibwaren Wlömer in Lintorf und bei Wegmann am Kirchplatz zum Preis von 19,80 Euro.