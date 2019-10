Bad Essen. "Stan & Olli – Die Show zum Gesundlachen" ist die zweite Folge der Reihe der Stummfilmkonzerte im Bad Essener Schafstall unter dem Stichwort "Kino wie vor 100 Jahren" überschrieben. Auf "Die verlorene Welt" folgen jetzt am Sonntag, 13. Oktober 2019, 17 Uhr die besten Filme von Stan und Olli, live interpretiert am Flügel von Stephan Graf von Bothmer.

