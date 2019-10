Zeitlos: Die Architektur des Bauhauses bezeugt nicht nur den Aufbruch in die Moderne, sie ist auch heute noch modern. Foto: Iris Nepke

Altkreis Wittlage / Dessau. 100 Jahre Bauhaus werden in diesem Jahr mit zahlreichen Ausstellungen, Veröffentlichungen und Veranstaltungen gefeiert. Was liegt da für Freunde von Kunst und Architektur näher, als die Idee, sich direkt zum Ort des Geschehens zu begeben? Und so machten sich die Kunstschule Bad Essen und der Verein Kurios Ostercappeln zu einem Wochenende nach Dessau auf, um dort das neu eröffnete Bauhausmuseum zu besuchen.