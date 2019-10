Gewerbeschau und Kirmes locken in den Stiftsort Levern CC-Editor öffnen

Breit gefächert ist das Angebot beim Leverner Markt: Karin Angelbeck informiert sich bei Marina und Andrea Ziegler (v.li.) über neue Trends in Sachen Accessoires. Foto: Heidrun Mühlke

Levern. Hereinspaziert! Am Wochenende hatte der Leverner Markt seine Tore geöffnet. 44 Aussteller informierten auf 1400 Quadratmetern über ihre Produkte und Dienstleistungen. An drei Tagen lockte das fantastische Angebot, ein Mix aus Gewerbeschau und Kirmesvergnügen Tausende Besucher in den Stiftsort.