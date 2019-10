Bolbec/Altkreis Wittlage. Wenn die Läufer aus dem Wittlager Land zum internationalen Halbmarathon in die französische Partnerstadt Bolbec starten, gehören dazu mindestens drei Aspekte: Da ist zum einen die Distanz von mehr als 21 Kilometern bei der internationalen Laufveranstaltungen. Dann ist da die langjährige Partnerschaft zwischen dem Wittlager Land und Bolbec und schließlich die Feierstunde zur Befreiung der Stadt Bolbec im Jahr 1944.

Mindestens ein weiterer Aspekt kommt hinzu: die Anfahrt. Die wiederum machte den Sportlern, die eigenständig im Pkw anreisten, den vielzitierten Strich durch die Rechnung. Dominik Dirkes schaut zurück und sagt: "Die Hinfahrt erforderte zwölf Stunden. Die Staus in Belgien waren einfach eine Katastrophe." Was wahre Freundschaft ist, zeigte sich beim abendlichen Empfang der Freunde, der selbstverständlich mit einem Essen verbunden war. Dirkes: "Die Gastgeber haben netterweise auf uns gewartet..."

Rede gestrichen

Das wiederum brachte auch Vorteile mit sich. Die vorbereitete Rede wurde kurzerhand gestrichen. Die aufwendige Vorbereitung, das Gegenlesen – umsonst. Irgendwo musste schließlich Zeit eingespart werden. Und das Übersetzen erfordert regelmäßig einigen Aufwand. Denn trotz aller freundschaftlichen Beziehungen, die Sprachkenntnisse sind bei so manchem Teilnehmer auf beiden Seiten überschaubar.

Feierstunde zur Befreiung

Und nicht nur beim Lauf ging es in Bolbec international zu. Das Gleiche galt auch für die Feierstunde zur Befreiung der Stadt Bolbec im Jahr 1944. Dass Jahrzehnte Franzosen, Engländer und Deutsche gemeinsam dieses Tages gedenken würden, hätte sich lange Zeit niemand vorstellen können.

Programm gehört zu jedem Partnerschaftsbesuch. Angesagt war am Tag des Laufes eine kleine Tour durch Bolbec mit den notwendigen Erklärungen. Im Vordergrund stand allerdings der Lauf. Inzwischen zum 24. Mal war eine (überschaubare) Läufergruppe aus dem Wittlager Land mit von der internationalen Partie.

Ergebnisse

Die Siegerzeit, die Asrel Nsemgiyuma mit 1:07,1 Stunden erreichte, lässt ahnen, dass starke Läufer den Bolbecer Wettbewerb für einen Start nutzen. Das Ergebnis von Alexander Maschmeyer in 1:20,51 kann sich aber sehen lassen. Es bedeutet immerhin Ranz 11. Und sogar einen Pokal für den 1. Platz in seiner Altersklasse konnte Wim Kuipers in 1:29.25 (Gesamtwertung Rang 37) mit auf den Heimweg nehmen.

Weiter vertraten Martin Linkemeyer (1:46,22), Dominik Dirkes (1:31,14) und Sören Knopp (1:47,21) die Farben des Wittlager Landes. Ebenfalls zum Wettbewerb gehörten eine Staffel (mit 58 Nennungen) und ein 10-Kilometer-Land mit 148 Teilnehmern, Den Semi-Marathon nahmen 363 Sportler in Angriff. Die schnellste Läuferin hatte eine Zeit von 1:20,42 vorzuweisen – minimal schneller als Sebastian Maschmeyer...

Da im Jahr 2019 die 24. Teilnahme der Wittlager in Bolbec erfolgte, steht also 2020 ein Jubiläum an. Dirkes verweist darauf, dass neue Teilnehmer (selbstverständlich auch Frauen) höchst willkommen sind, damit die Gruppe, die die Freunde in Bolbec besucht, größer wird. Nicht fehlen darf der Hinweis; dass Französischkenntnisse keine Voraussetzung sind. Schaden können sie aber keinesfalls. Und Jürgen Frieler, der in diesem Jahr fehlte, verspricht: "Nächstes Jahr bin ich wieder dabei."