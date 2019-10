Nicht nur vom Fundus der Theaterwerkstatt zeigten sich die Besucher von Kindergarten-Verein Bad Essen und Gemeinde in der Kita Brockhausen beeindruckt. Foto: Julia Horn

Brockhausen. Im Kindergarten in Brockhausen lassen sich nicht nur Stühle in Bücherregale oder Klettertürme in Schlafplätze umbauen. Vor allem die Kinder verwandeln sich in der Kindertagesstätte, in der Kreativität und Neugier die Hauptrolle spielen. In der Bewegungskita im Herzen Brockhausens ist vieles flexibel.