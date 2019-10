Bad Essen. Den diesjährigen Weltkindertag begingen die Vorschulkinder der Bad Essener Kita St. Nikolai und der Wehrendorfer Kita Springlebendig mit einem Gottesdienst in der Nikolaikirche.

Als Martin Stindt, Kantor der Kirchengemeinde, fröhlich die Tasten der Orgel betätigte, staunten die über 50 Kinder nicht schlecht, denn vielen von ihnen war das Instrument mit seinem einzigartigen Klang überhaupt nicht bekannt. "Die Orgel spielte nur für uns", teilten einige Kinder anschließend begeistert ihren Begleiterinnen mit. Recht hatten sie – und die Kirchenglocken, die zu 9 Uhr die Andacht einläuteten, erklangen ebenfalls eigens für die Kinderschar. "Wir sind die Kleinen in den Gemeinden, ohne uns geht gar nichts, ohne uns geht´s schief" sangen sie inbrünstig, begleitet von Martin Stindts Orgelspiel. Aber auch sonst wurde fröhlich gesungen zu modernen Kinder-und Bewegungsliedern und getreu der Botschaft "Lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht, denn ihnen gehört das Himmelreich", mit der Pastor Arnd Pagel die jungen Gottesdienstbesucher willkommen hieß.

Vielfalt an erster Stelle

Die Kita-Leiterinnen Monika Holtkamp und Nicole Mathew hatten mit ihren Teams anlässlich des Weltkindertages Wimpel vorbereitet, auf die über 50 Kinder schreiben durften, was ihnen an ihrer Kita gefällt und was sie sich noch wünschen würden. Ganz weit oben standen dabei das gemeinsame Essen und die Vielfalt der Angebote. Aber auch Freunde zu treffen, spielen, toben und basteln waren unter den Favoriten. Einige Exemplare der Wimpel wurden ausgelost, vorgestellt und mit allen anderen bunt gemischt an einer langen Leine aufgehängt. Nach dem Gottesdienst wurde die Leine durch die ganze Kirche gespannt und hängt nun eine Zeit lang in der St. Nikolai Kirche, wo sie gelesen und bestaunt werden darf.

Die Andacht endete mit einer geselligen Runde im Turmraum der Kirche bei leckeren Brötchen, Apfelschorle bzw. Kaffee für die Erwachsenen. So wurde Kirche nahbar und schon für die Kinder zu einem Ort, an dem man sich wohl fühlt.

Die derzeitigen Vorschüler vom Pfiffikus-Club aus Wehrendorf und vom Dino-Club aus Bad Essen werden sicher in den kommenden Monaten noch viel erleben, aber auch hier und da in Bad Essen unterwegs sein. Schulhausrallye, Turnfest, Ausflüge, Übernachtungen, Feiern und Gottesdienste stehen genauso auf dem Programm, wie besondere Stuhlkreise und Austauschrunden. Diese Andacht hat auf jeden Fall schon einmal gezeigt, dass hier eine große Truppe froher Kinder unterwegs ist – singend, lachend, kommunizierend und sehr offen für das, was dieses Jahr bringen wird.