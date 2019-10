Bad Essen. Betrieb herrscht ohnehin, wenn der monatliche Reparaturtreff im Trio (Treff im Ort) an der Schulallee in Bad Essen stattfindet. Am Montag war es noch etwas voller, denn ein Quartett der Marmeladenbude war zu Gast und hatte einen Scheck über 1000 Euro mitgebracht.

Die Aktivitäten der Marmeladenbude des Verschönerungsvereins Harpenfeld-Lockhausen gehören seit Jahrzehnten zum Historischen Markt Bad Essen. Die kleine Delegation, die zur Scheckübergabe gekommen war, bildeten Petra Lübker, Karola Jaffke, Andrea Bußmann und Claudia Langer-Huge. Die Gruppe verriet: "Gurken sind der Renner, wir verkaufen sie in vielen Variationen von Curry- bis Salzgurken." Aber auch Marmeladen, Gelees und Liköre dürfen im Angebot nicht fehlen.

Kompetente Helfer

Bei der Begrüßung in den Räumen im ersten Stock des Trio meinte Ann Bruns, die zusammen mit Saskia Kreyenhagen für die Organisation zuständig ist, zu den Besuchern: "Sie können das alles einmal auf sich wirken lassen. Das sagt mehr als 1000 Worte." An mehreren Tischen begaben sich die Helfer daran, technische Geräte, die ihren Dienst nicht zuverlässig verrichteten, wieder ans Laufen zu bringen. Da war eine Nähmaschine, deren Nadel immer abgebrochen war. Die Besitzerin hatte ihren Mann losgeschickt. Der meinte, als sich die Nadel wieder unfallfrei senkte und hob: "Ich bin zufrieden, meine Frau gleich noch mehr."

Überwältigende Spende

Eigentlich hatten die Helfer kaum Zeit, sich der Scheckübergabe zu widmen. Ann Bruns meinte, dass der Reparaturtreff ganz wunderbare Gäste habe. Der Besuch des Bürgermeisters Timo Natemeyer habe endlich geklappt. Aber sie fügte hinzu: "Das wichtigste sind die vier Damen der Marmeladenbude. Die Spende von 1000 Euro überwältigt uns." Verwendet werden soll das Geld für die Anschaffung von Werkzeug und Hilfsmittel, die die ehrenamtlichen Helfer bislang von Zuhause mitbringen und die Treppen hochschleppen. Bruns schmunzelte: "Wenn einer sagt, ich höre auf, hätten wir plötzlich keinen Lötkolben mehr..."

Gebrauchte Sachen vermitteln

Entsprechend ist es das Ziel, einen Fundus eigener Werkzeuge anzuschaffen. Zum Teil ist das bereits geschehen. So verfügt der Reparaturtreff Bad Essen jetzt über Klebezeug, Kontaktmittel, eine Lupe , einen Handstaubsauger und ein elektrisches Messgerät, verriet Gerhard Kaufhold. Der kleine Staubsauger rief Dietmar Kutz vom Reparaturtreff Ostercappeln, der die Bad Essener unterstützt, auf den Plan: "Den hättet ihr von uns geschenkt bekommen können." Der Hintergrund: Zum einen bekommen die Ostercappelner Geräte, die dort angeliefert werden und gut aussehen von der Awigo (Recyclinghof in Schwagstorf), zum anderen kommen Leute mit Geräten und sagen: "Wenn ihr das wieder hinbekommt, könnt ihr das behalten." Da wiederum beginnt das Problem, die Sachen an den Mann (oder an die Frau) zu bringen. Kutz: "die Leute werden mehr weg als sie selbst brauchen. Zur Klimavorsorge gehört, dass wir nicht so viel konsumieren..." Gebrauchte Dinge wollten viele Leute einfach nicht haben...

Tolle Resonanz

Der Reparaturtreff Bad Essen hatten um Februar 2019 seinen Betrieb aufgenommen. Bruns unterstrich: "Wir hätten uns nie vorgestellt, so eine tolle Resonanz zu haben." Herren und Damen bildeten ein funktionierendes Team. Die einen reparierten, die anderen seien für die Buchführung zuständig oder backten Kuchen. Denn sowohl die Helfer als auch die Wartenden könnten sich stärken. Saskia Kreyenhagen sagte; "Inzwischen haben wir mehr als 100 Reparaturen vorzuweisen." So seien Lieblingsstücke wieder in Stand gesetzt worden oder es sei die klare Ansage erfolgt, dass eine Trennung erfolgen müsse: "Diese Botschaft müssen wir auch schon mal mitgeben."

Gemeinsam abgestimmt

Für das Marmeladenbudenteam ergriff Claudia Langer-Huge das Wort. Sie sagte, dass sich die rund 30 Frauen ab März träfen, um zu besprechen, für "wen wir spenden". Schnell sei in diesem Jahr klar gewesen: "Wir unterstützen den Reparaturtreff." Die dazugehörige Abstimmung war dann fast nur noch Formsache.

Anzeige Anzeige

Bürgermeister Timo Natemeyer richtete seinen Dank an alle, die die Initiative Reparaturtreff ins Leben gerufen hätten. Die Idee liege genau im Trend der Zeit. Nachhaltigkeit bedeute eben auch, Dinge nicht gleich wegzuwerfen. Die Gemeinde unterstütze das Projekt dadurch, dass sie die Räumlichkeiten im Trio (Treff im Ort) an der Schulallee zur Verfügung stellt. Natemeyer weiter: "Wenn andere zusätzlich helfen, umso besser." Die Marmeladenbude sei seit Langem bekannt dafür, dass sie sich für anderen engagiere.

Besucher aus der Nachbarschaft

Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass der Reparaturtreff Bad Essen gute Arbeit leistet. Gäste, so vermittelt die Statistik, kommen auch aus Bohmte, Pr. Oldendorf oder Melle. Die Sorge, die Saskia Kreyerhagen gehabt hatte, dass zwar beim ersten Mal viele Besucher kämen aber dann Schluss sei, erweist sich als komplett unbegründet.